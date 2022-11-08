Прокуратура начала проверку после пожара в детском доме в Екатеринбурге

«Из здания в срочном порядке были эвакуированы 35 детей в сопровождении 5 воспитателей в другое отапливаемое здание, а именно в баню – прачечную. Пострадавших не имеется», – сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Точная причина возникновения пожара будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы», – заявили в ведомстве.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Екатеринбургская прокуратура начала проверку после пожара в детском доме Октябрьского района, который произошёл накануне вечером. В результате происшествия из здания до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 43 человек, среди которых были 35 воспитанников.Уже через час детей вернули в групповые помещения детского дома. Отмечается, что в помещениях запах гари и дыма отсутствовал, поскольку возгорание произошло в верхней части здания, в архитектурном шпиле. Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области сообщали, что возгорание произошло в чердачном помещении административного здания. Площадь пожара составила 2 квадратных метра.По данным свердловской прокуратуры, возгорание произошло при проведении ремонтных работ. Предполагаемой причиной пожара стало нарушение подрядчиком, выполнявшим работы, правил пожарной безопасности при осуществлении газо-резательных работ.