Владелец и директор сети пироговых «Подсолнухи» в Екатеринбурге продал свой бизнес

«Друзья, я начал новый этап в своей жизни. Подсолнухи больше не мой проект. О своей новой жизни буду писать в LinkedIn*. Ищите меня там, если интересно, что со мной происходит, или ищете объект для инвестиций в Европе», – написал Семёнов.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Владелец и директор сети пироговых «Подсолнухи» в Екатеринбурге Андрей Семёнов продал свой бизнес. Об этом он написал в своих соцсетях.«Подсолнухи» неоднократно попадали в СМИ – в 2015 году одну из точек Семёнова «разнесла» в программе «Ревизорро» Елена Летучая, из-за чего «Подсолнухам» пришлось выпускать ролик-опровержение.А в пандемийном 2020-м Андрей Семёнов воспользоваться господдержкой для своего бизнеса, взяв в «Сбербанке» льготный кредит под обязательство сохранить к 1 июня 80% сотрудников. Однако «Сбер» в конце года потребовал вернуть господдержку, заявив, что Семёнов не соблюдал эти условия.Семёнов пытался оспорить это решение, заявляя о том, что Сбербанку предоставили данные из налоговой и ПФР по состоянию на 1 апреля, а не на 1 июня, но суд встал на сторону «Сбера» и взыскал с предпринимателя полученную «Подсолнухами» господдержку.