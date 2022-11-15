«Святогор» поддержал юных теннисистов школе посёлка Баранчинский новым спортивным инвентарём

«Несмотря на свой юный возраст и сравнительно небольшой спортивный стаж, ребята участвуют в соревнованиях, делают первые шаги на спортивной арене, нарабатывают опыт. И здесь поддержка юных спортсменов очень важна и нужна», – рассказал тренер отделения настольного тенниса спортивной школы Илья Багин.

Фото: пресс-служба УГМК

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Красноуральское металлургическое предприятие «Святогор» в рамках своей программы благотворительной деятельности поддержало юных теннисистов школы «Синегорец» посёлка Баранчинский новым спортивным инвентарём и экипировкой для спортсменов.На сегодняшний день там занимаются более 30 детей дошкольного и младшего школьного возраста.На средства металлургического предприятия для юных баранчинцев были приобретены напольная сетка, тренажер «колесо», основание для ракетки «Donic», накладки для теннисных ракеток, а также костюм «BUTTERFLY».