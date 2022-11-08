Свердловский омбудсмен открыла приемную для военнослужащих в зоне боевых действий
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В зоне боевых действий появилась мобильная приемная для военнослужащих. Её открыла уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. По её словам, только за первые дни работы в ней поступило 32 обращения.
«У нас при содействии Центрального военного округа открылась там мобильная приемная. Это очень нам помогает. Мы зарегистрировали 32 обращения со всего округа, не только из Свердловской области», – приводит слова свердловской омбудсмен ТАСС.
Отмечается, что значительная часть поступивших обращений касалась региональных выплат и предоставления льгот членам семей мобилизованных. Иногда были просьбы помочь родственникам, так приводится в пример обращение одного из военнослужащих, который просил наколоть на зиму дров маме.
Татьяна Мерзлякова также добавила, что с середины октября мобильные приемные работали в учебных частях в поселке Елань и в Екатеринбурге, но были закрыты из-за отсутствия необходимости.
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