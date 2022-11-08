Свердловский омбудсмен открыла приемную для военнослужащих в зоне боевых действий

«У нас при содействии Центрального военного округа открылась там мобильная приемная. Это очень нам помогает. Мы зарегистрировали 32 обращения со всего округа, не только из Свердловской области», – приводит слова свердловской омбудсмен ТАСС.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В зоне боевых действий появилась мобильная приемная для военнослужащих. Её открыла уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. По её словам, только за первые дни работы в ней поступило 32 обращения.Отмечается, что значительная часть поступивших обращений касалась региональных выплат и предоставления льгот членам семей мобилизованных. Иногда были просьбы помочь родственникам, так приводится в пример обращение одного из военнослужащих, который просил наколоть на зиму дров маме.Татьяна Мерзлякова также добавила, что с середины октября мобильные приемные работали в учебных частях в поселке Елань и в Екатеринбурге, но были закрыты из-за отсутствия необходимости.