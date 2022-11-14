Власти уральской столицы рассмотрели возможности строительства новых веток метро

«Кроме того, планируется дальнейшее возведение 2-й и 3-й линий метрополитена и продление первой», – говорится в сообщении городской администрации.

«Планируется развивать трамвайную сеть, как высокоэффективного вида общественного транспорта по примеру запущенного маршрута Екатеринбург – Верхняя Пышма, для которого, к слову, есть идея его продления до Среднеуральска и создание транспортно-пересадочных узлов», – указано на сайте мэрии.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В столице Урала в ходе форума стратегического развития «Города России 2030» состоялась экспертная сессия, на которой упоминалась возможность продления первой линии метрополитена и строительства новых двух в рамках концепции территориального развития Екатеринбурга и Екатеринбургской агломерации.Отмечается, что концепция территориального развития уральской столицы охватывает период до 2024 года и является основной для разработки нового Генплана Екатеринбурга. В ней выделяются 3 основных направления, в которых рассматриваются вопросы развития транспортной и инженерной инфраструктуры.Развитие екатеринбургского метрополитена входит во второе направление, в рамках которого также рассматривается запуск городского электропоезда через микрорайоны Солнечный, Академический и развитие трамвайной сети.