В Екатеринбурге идёт приём заявок на музыкальный фестиваль с денежными призами
Общество
Фото: официальный сайт фестиваля / newopen.su
Если среди читателей «Вечерних Ведомостей» есть начинающие музыканты, им самое время обратить внимание на фестиваль «New/Open», который пройдёт в начале следующего года. Участие в нём — не только прекрасный способ заявить о себе, но и шанс получить денежный грант на развитие своего творчества.
Грантовый фонд фестиваля «New/Open» — полтора миллиона рублей. Их собираются распределить между пятью участниками музыкального конкурса, будь то солист или коллектив. Тех же, кто не выиграет грант ждут другие, неденежные призы.
К участию в фестивале допустят 30 исполнителей, которых организаторы выберут после рассмотрения заявок. Приём заявок уже вовсю идёт и закончится 20-го ноября. Ограничения минимальные — вы можете подать заявку, если являетесь музыкантом (или членом музыкального коллектива), быть гражданином Российской Федерации и входить в возрастной ранжир «от 18 до 35 лет».
Выступления молодых солистов и начинающих групп будет лишь одной составляющей фестиваля, причём, не самой главной. Проводят его в формате «шоукейса», поэтому программа предполагает большой упор на экспертные оценки и советы участникам, на лекции и мастер-классы, а также на внимание к участникам со стороны музыкальных продюсеров. Пройдёт фестиваль актуальной музыки« New/Open» с 10-го по 12-ое февраля 2023-го года.
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