Осенью на сцену театра «Урал Опера Балет» выйдет поющая Дюймовочка

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В театре «Урал Опера Балет» полным ходом идёт работа над спектаклем «Дюймовочка». Премьера её запланирована на сентябрь 2023-го года.За основу этой версии «Дюймовочки» в театре взяли оперу Ефрема Подгайца, которая проверена временем — в Московском детском музыкальном театре имени Наталии Сац она идёт почти четверть века. Но уральская постановка будет сильно отличаться от той. Сюжет известной сказки перенесли в современность, а героиню сделали сегодняшним девочкой-подростком. «В отличие от сказки-первоисточника, главную героиню в спектакле зовут Аня, и она не ранимая и слабая, задавленная обстоятельствами, а борется за себя и за свою жизнь», — говорит режиссёр-постановщик «Дюймовочки» Надежда Столбова.В оперу Подгайца добавили хоровые сцены, разговорные реплики заменили мелодекламацией. Костюмы и декорации будут оригинальными — их уже разработала художник Ксения Кочубей. Предполагается, что такую оперу, адресованную напрямую им, будет интересно и увлекательно смотреть ровесникам Ани-Дюймовочки. Ну, а взрослых ценителей оперного искусства наверняка потянет в театр любопытство — кому не захочется увидеть, как в подобной интерпретации будет выглядеть известная с детства сказка?