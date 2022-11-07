В залах Музея истории Екатеринбурга пройдёт бал-маскарад в старинном стиле
Общество
Фото: Музей истории Екатеринбурга
Коллектив Музея истории Екатеринбурга решил отметить приближение Нового года так, чтобы было красочно, необычно, но и тематике этой культурно-просветительской организации соответствовало. Бал-маскарад в стилистике XVIII и XIX веков — что может быть наряднее и историчнее?
Участникам и гостям бала обещают музыку в исполнении солистов камерного оркестра «В-А-С-Н», которые в этот вечер составят струнный квартет «Orchestra Di Quattro», и настоящего клавесина. В программе — мелодии Фальконьери, Пахельбеля и Персела. Под их звуки клуб «Pas de côté» поучит собравшихся танцам того времени — полонезу и бурре. Среди развлечений вечера — старинные настольные и подвижные игры, мастер-класс бального этикета и примерка костюмов той, давно ушедшей эпохи.
Проведение бала-маскарада запланировали на 17-ое декабря (это будет суббота), а билеты на светский раут начали распространять уже сейчас. К этому дню необходимо немного подготовится, чтобы пройти дресс-код. От кавалеров потребуют быть облачёнными в однотонную рубашку с длинным рукавом, брюки и закрытую летнюю обувь, а от дам — наряд в виде длинной юбки или платья ниже колен и обувь без каблука. Галстуки-бабочки и жилетки у мужчин и веера, перчатки и маски у женщин только приветствуются.
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