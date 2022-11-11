Вторая половина недели в Свердловской области будет холодной
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области и Екатеринбурге во второй половине недели будет холодно. Температура воздуха в некоторых районах ночью опуститься до -28°С. Осадков не ожидается.
В четверг, 17 ноября, в области переменная облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах изморозь, на дорогах гололедица в виде снежного наката. Ночью -18…-23°С, на крайнем севере до -28°С. Днем -13…-18°С, на крайнем юге до -8°С. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем южной четверти со скоростью 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах гололедица в виде снежного наката. Ночью -19…-21°С, днем -13…-15°С. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем южной четверти со скоростью 3-8 м/сек.
В пятницу, 18 ноября, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах на дорогах гололедица. Ночью -20…-25°С, днем -8…-13°С. Ветер неустойчивый слабый.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -20…-22°С, днем -10…-12°С. Ветер неустойчивый слабый.
В субботу, 19 ноября, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах на дорогах гололедица. Ночью -12…-17°С, днем -8…-13°С. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем северо-восточный со скоростью 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -14…-16°С, днем -9…-11°С. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем северо-восточный со скоростью 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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