«Аэрофлот» запускает рейсы из Екатеринбурга в Индию и Турцию

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

«Аэрофлот» открывает международную полетную программу из аэропорта Кольцово. С 25 ноября авиакомпания начнет летать из Екатеринбурга на Гоа (Индия) и в Стамбул (Турция).В пресс-службе аэропорта Кольцово «Вечерним ведомостям» рассказали, что рейсы на Гоа будут осуществляться по вторникам, пятницам и субботам. Валет из Екатеринбурга – в 22.20, прилет – в 05.35.В Стамбул из Екатеринбурга будут выполняться рейсы тоже три раза в неделю. Отправление из Кольцово по вторникам и пятницам – в 09.00, по воскресеньям – в 18.30. Прибытие в Стамбул – в 12.10 и 21.35 соответственно.