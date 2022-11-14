В Верхней Пышме состоялось торжественное открытие кинофестиваля «Медный цветок»

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

На Молодежном международном кинофестивале «Медный цветок», который уже в четвёртый раз познакомит зрителей с авторским кино, снятым детьми и молодежью для подростков и детей, представлено 45 фильмов из 19 стран.Возраст режиссеров фестиваля – до 25 лет. Конкурсные работы представлены в номинациях «анимация», «короткий метр», «драма» и «документальное кино». В программу «Медного цветка» включены также и работы вне конкурса – в основном, это фильмы авторов старше 25 лет.В церемонии открытия фестиваля приняли участие основатель и директор «Медного цветка» Мантавиа Марвах и глава городского округа Верхней Пышмы Иван Викторович Соломин.– С каждым разом в жюри фестиваля приходит все больше фильмов, – отметил Мантавиа Марвах. – Это значит, что мы двигаемся в правильном направлении, люди доверяют нам, хотят смотреть то кино, которое мы представляем. Я счастлив, что «Медный цветок» развивается и находит все больше участников и зрителей. От этого меня переполняет столько эмоций, что я не могу подобрать слов, мне хочется танцевать! ­– пошутил он.– Прежде всего радует, что это детский фестиваль, и наши дети имеют возможность приобщиться к прекрасному. Мероприятие проходит с аншлагом и, я уверен, принесет радость юным зрителям, которые еще больше будут любить кино, – поделился впечатлениями глава ГО Верхняя Пышма Иван Соломин. Он также пожелал участникам не останавливаться на достигнутом: «Только вперед! Новых вам побед, новых фильмов, новых идей!».Первым в программе стало кино российского режиссёра Дарьи Мушкариной «Громова команда» о великом тренере Паралимпийской сборной России Ирине Громовой. Его представил зрителям почётный гость фестиваля российский композитор Александр Пантыкин: «Весь фильм пронизан одной простой мыслью – сдаваться не нужно, проигрывать можно достойно – и это всего лишь часть пути к победе!».Помимо показов гости фестиваля могут посетить мастер-классы по созданию анимационных фильмов, актерскому мастерству, технике речи, написанию рецензии на фильм и др.Показы фильмов конкурсной и внеконкурсной программы продолжатся по 18 ноября, а 19 ноября в ДК «Металлург» состоится церемония награждения победителей.