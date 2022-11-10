В Арамиле отчитались о завершении рекультивации свалки с опережением графика

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Несанкционированная свалка на въезде в Арамиль со стороны Кольцово перестала существовать. Её ликвидировали в процессе рекультивации, причём, сделали это с большим опережением графика.Закончить работы по рекультивации арамильской свалки должны были только в следующем году, но справились раньше. Всего за 2 месяца все бытовые отходы утрамбовали в одну возвышенность, туда же перевезли и загрязнённую почву. Затем, согласно технике рекультивации, получившееся «мусорное плато» накрыли несколькими специально разработанными слоями, присыпали чистой землей и засеяли. Ещё год -два, и на месте дурно пахнущей свалки начёт вырастать молодой лесок.Тележурналистам «Арамильских вестей» директор местного МБУ Светлана Аминова рассказала, что на работах удалось ещё и существенно сэкономить. Деньги из федерального бюджета распределялись по двум контрактам. Один был исполнен примерно на ту сумму, которая была запланирована, а работы по второму обошлись примерно на 10 миллионов рублей меньше, чем изначально оговаривалось.