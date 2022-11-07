В «телеге» появился канал для обсуждения проблем Екатеринбурга между жителями
Общество
Скриншот нового телеграм-канала
Сегодня вечером заработал «Форум Екатеринбурга» — новый телеграм-канал с открытым доступом. Создатели предлагают жителям уральской столицы писать туда об актуальных проблемах города.
Не успел канал «Форум Екатеринбурга» возникнуть, как у него за пару часов появилось почти 50 подписчиков. Тут же обозначилась и первая проблема: комфортный общественный транспорт. Одна из первых подписчиц попыталась найти на форуме ответ на вопрос, почему на ВИЗе прозвучала сирена. Такими темпами новый телеграм-канал действительно может стать популярным способом обсуждать насущные вопросы или искать совета у сограждан. А уж если активными его подписчиками станут представители государственных органов, польза будет неоценима.
Судя по тому, что с вопросами и предложениями подписчиков канала просят обращаться к дежурному по каналу «Инцидент. Екатеринбург», за «Форумом Екатеринбурга» стоят те же люди.
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