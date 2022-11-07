Екатеринбургский зоопарк похвастался прибавлением в семействе
Общество
Фото: Екатеринбургский зоопарк / vk.com/zooekb
В зоопарке Екатеринбурга на одного обитателя стало больше. Причём, новичок не приехал откуда-то извне, а родился в большой лохматой и пернатой семье местных питомцев.
Новорожденный появился у двух ленивцев, Ляли и Боя. Случилось это 3 месяца назад, но до сегодняшнего дня не показывался на публике, скрываясь в тёплой маминой шёрстке. Теперь он начал высовывать свою симпатичную мордашку, да и Ляля стала позволять посторонним полюбоваться на него.
Как сообщают в ВК-канале зоопарка его сотрудники, Ляля и Бой радуют их пополнением не в первый раз. Они появились в зоопарке в 2008-м году, а через 6 лет у них появился первенец. С тех пор они размножаются регулярно. «Ляля очень заботливая мама и всячески оберегает своё потомство», — не без гордости пишут опекуны екатеринбургских ленивцев.
В природе ленивцы обитают на территорий обеих Америк. Уральский климат для них, конечно, слишком суров, поэтому в зоопарке в их клетке для ленивцев круглый год поддерживаются особые температурные условия и влажность воздуха.
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