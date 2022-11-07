Возобновились рейсы из Екатеринбурга на Гоа
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Из екатеринбургского аэропорта Кольцово возобновились полеты на Гоа. Первый рейс по этому маршруту совершила авиакомпания Azur Air вечером 14 ноября.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе аэропорта Кольцово, рейсы будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и четвергам на самолетах Boeing 757-200. Вылет из Екатеринбурга назначен на 21.20, прибытие – 04.55. Вылет с Гоа – в 06.30, прибытие в уральскую столицу – в 13.05.
Рейсы из Екатеринбурга в Гоа регулярно выполнялись до вечны 2020 года, но были прерваны из-за пандемии коронавируса.
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