Возобновились рейсы из Екатеринбурга на Гоа

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Из екатеринбургского аэропорта Кольцово возобновились полеты на Гоа. Первый рейс по этому маршруту совершила авиакомпания Azur Air вечером 14 ноября.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе аэропорта Кольцово, рейсы будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и четвергам на самолетах Boeing 757-200. Вылет из Екатеринбурга назначен на 21.20, прибытие – 04.55. Вылет с Гоа – в 06.30, прибытие в уральскую столицу – в 13.05.Рейсы из Екатеринбурга в Гоа регулярно выполнялись до вечны 2020 года, но были прерваны из-за пандемии коронавируса.