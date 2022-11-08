Мэрия Екатеринбурга пересаживается с иномарок на отечественные автомобили
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Администрация Екатеринбурга впервые за долгое время решила закупить отечественные автомобили Lada. Аукцион на закупку машин размещен на сайте госзакупок.
Чиновники планируют закупить 11 автомобилей Lada с механической коробкой передач. Автомобили должны быть новые, выпущенные не ранее 2022 года. Стоимость контракта –17,1 миллиона рублей.
Отметим, что обычно администрация города закупала автомобилей Toyota Camry. Однако сейчас Toyota перестала поставлять и производить автомобили в России.
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