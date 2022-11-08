Мэрия Екатеринбурга пересаживается с иномарок на отечественные автомобили

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Администрация Екатеринбурга впервые за долгое время решила закупить отечественные автомобили Lada. Аукцион на закупку машин размещен на сайте госзакупок.Чиновники планируют закупить 11 автомобилей Lada с механической коробкой передач. Автомобили должны быть новые, выпущенные не ранее 2022 года. Стоимость контракта –17,1 миллиона рублей.Отметим, что обычно администрация города закупала автомобилей Toyota Camry. Однако сейчас Toyota перестала поставлять и производить автомобили в России.