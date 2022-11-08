Мэрия Екатеринбурга пересаживается с иномарок на отечественные автомобили

13.24 Вторник, 15 ноября 2022
Общество
Фото: Вечерние ведомости


Администрация Екатеринбурга впервые за долгое время решила закупить отечественные автомобили Lada. Аукцион на закупку машин размещен на сайте госзакупок.

Чиновники планируют закупить 11 автомобилей Lada с механической коробкой передач. Автомобили должны быть новые, выпущенные не ранее 2022 года. Стоимость контракта –17,1 миллиона рублей.

Отметим, что обычно администрация города закупала автомобилей Toyota Camry. Однако сейчас Toyota перестала поставлять и производить автомобили в России.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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Между Екатеринбургом и Челябинском в пятый раз запускают экспресс-поезда. Вспоминаем предыдущие попытки

Спойлер – все были неудачными
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