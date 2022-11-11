Депутаты утвердили новые границы Академического района Екатеринбурга
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Академический район Екатеринбурга официально разрастается. Сегодня депутаты Заксобрания Свердловской области приняли изменения в региональный закон, определяющий границы восьмого района города.
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов на заседании регионального парламента заявил, что в предыдущий редакции закона не были включены в состав района важнейший объект энергетики – ТЭЦ «Академическая» – и Институт металлургии и теплофизики. Эти объекты располагаются по нечетной стороне улицы Амундсена и формально относились к Ленинскому району.
Согласно изменения, восточная граница Академического района будет пролегать по улицам Академика Вонсовского, Исследователей, Складскому проезду и улице Мостовой.
Депутаты Заксобрания единогласны поддержали поправки в трех чтениях. Отмечается, что принятие поправок в областной закон не требует дополнительных бюджетных расходов.
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