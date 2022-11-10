Ретропоезд из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму начнет курсировать в декабре

11.55 Вторник, 15 ноября 2022
Общество
Фото: департамент информполитики Свердловской области / све.рф


С 3 декабря по маршруту Екатеринбург – Шувакиш – Верхняя Пышма Музей начнет курсировать туристический ретропоезд на паровозной тяге «Уральский экспресс».

В пресс-службе холдинга «РЖД» рассказали, что поездку можно будет совместить с посещением Музея истории, науки и техники СвЖД в Екатеринбурге, а также с посещением открытой железнодорожной экспозиции, музеев военной и автомобильной техники в Верхней Пышме.

Продолжительность поездки составит 1 час 25 минут. В составе ретропоезда – стилизованные под эпоху начала XX века вагоны, вагон-ресторан и вагон-буфет. В пути пассажиры смогут сделать снимки в специальном фотокупе, воспользоваться аудиогидом, а в вагоне-ресторане – попробовать традиционные блюда уральской кухни.

От Екатеринбурга до станции Шувакиш экспресс поведет легендарный пассажирский электровоз ЧС2, более известный как «Чебурашка». После станции Шувакиш начинается неэлектрифицированный участок пути, поэтому к поезду прицепят паровоз, чтобы состав следовал на паровой тяге.


Фото: департамент информполитики Свердловской области / све.рф


В декабре будут действовать специальные цены на билеты: от 299 рублей по полному тарифу. Для детей, пассажиров в возрасте до 21 года и старше 60 лет есть скидки.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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Между Екатеринбургом и Челябинском в пятый раз запускают экспресс-поезда. Вспоминаем предыдущие попытки

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