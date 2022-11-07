«Святогор» профинансировал ремонт и оснащение кабинета Баранчинского электромеханического техникума

10.54 Вторник, 15 ноября 2022
Общество
Фото: пресс-служба УГМК


Благодаря сотрудничеству АО «Святогор» и Баранчинского электромеханического техникума на кушвинской площадке БЭМТ открылся многофункциональный учебный кабинет.

Участниками торжественной церемонии открытия стали почетные гости: депутат Законодательного Собрания Свердловской области Сергей Никонов, глава Кушвинского ГО Михаил Слепухин, заместитель директора по персоналу АО «Святогор» Александр Волковинский, а также педагоги и студенты техникума во главе с директором ГАПОУ СО «Баранчинский электромеханический техникум» Дмитрием Белоусовым.

– К открытию этого кабинета мы шли около года, – отметил в ходе торжественной церемонии Дмитрий Белоусов. – В реализации проекта были задействованы средства одновременно трех источников финансирования. Благодаря помощи «Святогора» были выполнены масштабные ремонтные работы и приобретен комплект мультимедийного оборудования. В рамках национального проекта «Образование» предоставлены 14 ноутбуков. А за счет средств нашего техникума удалось обновить мебель для аудитории.


Результатом такого взаимодействия стало современное помещение, оснащенное по последнему слову цифровой техники.

– В современном мире к профессиям, востребованным в промышленности, предъявляются новые требования, – отметил в своем приветственном слове депутат ЗС СО Сергей Никонов, – поэтому я рад, что в Кушве появляются новые пространства, в которых готовятся кадры, соответствующие новым запросам работодателей.



Фото: пресс-служба УГМК


Студентами БЭМТ сегодня являются 450 человек, получающих профессиональное образование по различным специальностям. После прохождения процедуры лицензирования образовательной программы «Обогатитель полезных ископаемых» здесь целенаправленно будут готовить специалистов для подразделений «Святогора».

– Сегодня вопросы, связанные с повышением качества образования, его непрерывностью, выходят на первый план, – подчеркнул заместитель директора по персоналу АО «Святогор» Александр Волковинский. – И этот класс – один из правильных шагов, которые мы делаем вместе с техникумом. Такая совместная деятельность позволит готовить квалифицированные кадры для нашего предприятия: специалистов на обогатительную фабрику, на рудники, на основное производство в Красноуральске.


Тем временем студенты с нетерпением ожидают начала занятий в новом кабинете. Тем более, что в распоряжение ребят и мастеров производственного обучения поступят мощные Интернет-ресурсы.

– Огромное спасибо АО «Святогор», его директору Дмитрию Леонидовичу Тропникову за большую работу, которую они проводят, – сказал в ходе церемонии открытия глава Кушвинского ГО Михаил Слепухин. – Это не первый проект, который мы реализуем в сотрудничестве с металлургическим предприятием. Такая взаимосвязь со «Святогором» важна и очень помогает нашему городу.


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Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости


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