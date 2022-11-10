Под Екатеринбургом построят крупную клубничную вертикальную ферму

– В мире нет ферм, где по аналогичным технологиям выращивали бы клубнику. Мы это делаем в закрытых помещениях без использования солнца – на светодиодах – методом аэропоники, – заявляет Илья Цигвинцев.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Березовском в январе-феврале следующего года планируют открыть самую крупную в мире клубничную вертикальную ферму. Об этом сообщает 66.RU со ссылкой на основателя компании «Агротехфарм» Илью Цигвинцева.По словам Цигвинцева, площадь фермы составит 1500 квадратных метров. Она будет работать круглогодично. В год планируют собирать около 100 тонн клубники.Вложения в проект Илья Цигвинцев оценивает в 350 миллионов рублей. Ферму строят на средства основателей.