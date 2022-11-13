Дети в Екатеринбурге смогут получать допобразование по сертификату

– 1 ноября глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, регламентирующее механизм реализации персонифицированного финансирования дополнительного образования. Он предполагает закрепление за детьми от 5 до 18 лет индивидуальных гарантий по оплате выбираемых ими услуг в рамках программ, прошедших независимую оценку качества и включенных в реестр сертифицированных образовательных программ, – пояснила Елена Кречетова.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости