Дети в Екатеринбурге смогут получать допобразование по сертификату
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге внедряется персонифицированное финансирование дополнительного образования. Об этом на брифинге рассказала замначальника департамента образования города Елена Кречетова.
Данная система является одним из мероприятий нацпроекта «Образование» и направлено на то, чтобы каждый ребенок мог получить качественную услугу дополнительного образования.
– 1 ноября глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, регламентирующее механизм реализации персонифицированного финансирования дополнительного образования. Он предполагает закрепление за детьми от 5 до 18 лет индивидуальных гарантий по оплате выбираемых ими услуг в рамках программ, прошедших независимую оценку качества и включенных в реестр сертифицированных образовательных программ, – пояснила Елена Кречетова.
Предоставлять услуги могут государственные, муниципальные и частные учреждения, а также индивидуальные предприниматели. Проект в этом учебном году реализуется с 1 декабря 2022 года по 31 мая 2023 года.
Зачисление на программы начнется 24 ноября в 09.00. Затем учреждения смогут претендовать на получение денег, которые будут зачислены на сертификат и пойдут за ребенком в учреждение. По данным Кречетовой, участвует 2 286 сертификатов номиналом 4 813 рублей на период с декабря по май.
Родители могут подать заявление на зачисление на выбранную программу и заключить договор с учреждением на предоставление услуги через информационную систему «Навигатор».
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