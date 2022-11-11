Улицы Екатеринбурга и «Уральские пельмени» снялись в кино

21.18 Понедельник, 14 ноября 2022
Общество
Стоп-кадр из трейлера фильма «Гриша Субботин»


В четверг, 17-го ноября состоится всероссийская премьера новой отечественной кинокомедии «Гриша Субботин». Для жителей Екатеринбурга она представляет наибольший интерес, ведь в ней можно увидеть не только участников комедийной команды «Уральские пельмени», но и знакомые виды уральской столицы.

Главный герой фильма — молодой курьер, чьи имя и фамилия вынесены в название фильма. Он ездит по заказам и постоянно сталкивается с необычными людьми, среди которых есть гадалки, красотки и даже бандюганы. И, разумеется, эти встречи оборачиваются для Гриши Субботина чередой забавных, а иногда и опасных приключений.

Комедия «Гриша Субботин» снималась в Екатеринбурге уральским режиссёром Кириллом Котельниковым. Главную роль исполнил 18-летний дебютант Андрей Михайлов. А на второстепенных ролях: целое созвездие уральцев: Дмитрий Брекоткин, Андрей Рожков, Владимир Шахрин, Евгений Горенбург.

Кстати, кинотеатр «Синема Парк Алатырь» (улица Малышева, 5) обещает устроить премьеру «Гриши Субботина» на день раньше общероссийской. Здесь новинку покажут уже вечером 16-го ноября.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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16:55 Сборная УГМК стала победителем II Кубка по рационализации и производительности
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12:49 В Екатеринбурге рецидивист предстанет перед судом за угон иномарки
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