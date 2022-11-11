Улицы Екатеринбурга и «Уральские пельмени» снялись в кино

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В четверг, 17-го ноября состоится всероссийская премьера новой отечественной кинокомедии «Гриша Субботин». Для жителей Екатеринбурга она представляет наибольший интерес, ведь в ней можно увидеть не только участников комедийной команды «Уральские пельмени», но и знакомые виды уральской столицы.Главный герой фильма — молодой курьер, чьи имя и фамилия вынесены в название фильма. Он ездит по заказам и постоянно сталкивается с необычными людьми, среди которых есть гадалки, красотки и даже бандюганы. И, разумеется, эти встречи оборачиваются для Гриши Субботина чередой забавных, а иногда и опасных приключений.Комедия «Гриша Субботин» снималась в Екатеринбурге уральским режиссёром Кириллом Котельниковым. Главную роль исполнил 18-летний дебютант Андрей Михайлов. А на второстепенных ролях: целое созвездие уральцев: Дмитрий Брекоткин, Андрей Рожков, Владимир Шахрин, Евгений Горенбург.Кстати, кинотеатр «Синема Парк Алатырь» (улица Малышева, 5) обещает устроить премьеру «Гриши Субботина» на день раньше общероссийской. Здесь новинку покажут уже вечером 16-го ноября.