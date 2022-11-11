«Медный цветок» из детских кинолент распустится в Верхней Пышме
Общество
Иллюстрация с ВК-страницы фествиваля «Медный цветок»
Во вторник, 15-го ноября в Верхней Пышме начнётся фестиваль детских и юношеских фильмов «Медный Цветок». Основной площадкой его проведения станет кинотеатр «Киноград», но в разные дни «фестивалить» будут так же в библиотеке для детей и молодёжи, в коворкинге «Простор» и ДК «Металлург».
Программа фестиваля состоит из короткометражных фильмов разных стран мира, созданных детьми и подростками. Ограничений в жанрах, стилях и направлениях, при этом, нет никаких: за 4 дня «Медного цветка» на экране «Кинограда» можно будет увидеть и игровые фильмы, и анимацию. Фильмом открытия станет документалка «Громова команда» режиссёра Дарьи Мушкариной.
Помимо кинопоказов в рамках фестиваля запланированы мастер-классы по технике речи и актёрскому мастерству. Кроме того, Юлия Микушина поучит желающих редкой технике анимации, которая предполагает рисование каждой фазы движения на песке. Чтобы попасть на мероприятия фестиваля, деньги не понадобятся — вход на показы и мастер-классы бесплатный. А вот регистрацию предварительно пройти придётся.
«Медный цветок» в Верхней Пышме расцветёт в Верхней Пышме уже в третий раз. Почётным гостем фестиваля станет «дедушка уральского рока», основатель группы «Урфин Джюс», руководить студии «Тутти рекордс», композитор и музыкант Александр Пантыкин. Он проведёт церемонию открытия вместе с основателем и директором «Медного цветка» Мантавиа Марвахом, родившимся в Индии.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Кинопрокат в Екатеринбурге стремительно сворачивается
11 ноября 2022
11 ноября 2022