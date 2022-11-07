Свердловчан предупредили о перебоях в работе телевидения и радио
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Свердловской области с 14 по 20 ноября возможны кратковременные перебои в работе телевидения и радио. Об этом сообщается на сайте Цифрового эфирного телевидения.
Ограничения коснутся Каменска-Уральского, Ивделя, Кировграда, села Черемисского, а также поселков Самоцвет и Бисерть.
«В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования», – говорится на сайте Цифрового эфирного телевидения.
Отмечается, что некоторые работы могут отменить или перенести на другое время из-за плохих погодных условий.
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