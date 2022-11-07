Свердловчан предупредили о перебоях в работе телевидения и радио

«В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования», – говорится на сайте Цифрового эфирного телевидения.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости