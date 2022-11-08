Сборная УГМК стала победителем II Кубка по рационализации и производительности



Фото: пресс-служба УГМК

– Сборка поддона вручную занимала шесть минут, мы должны были сократить это время в два раза – спроектировать и сконструировать необходимую оснастку, подобрать необходимое технологическое оборудование, получить максимально оптимальный результат. Для этого мы изучили каждую производственную операцию, выявили все возможные проблемы и разработали мероприятия по их устранению, – рассказал капитан команды Денис Тимофеев.



Фото: пресс-служба УГМК



Фото: пресс-служба УГМК



Фото: пресс-служба УГМК

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

В рамках национального проекта «Производительность труда» в Екатеринбурге с 7 по 11 ноября прошел II Кубок по рационализации и производительности. Первое место в компетенции «Коллаборативные роботы: оптимизация производственного процесса» заняла сборная УГМК-ИТ и Челябинского цинкового завода.Конкурсное задание включало работу по оптимизации технологического процесса с применением многофункциональных коллаборативных роботов. Основная задача команды – оптимизация технологического процесса сборки плоского поддона таким образом, чтобы минимизировать затраты на модернизацию, увеличить производительность и безопасность работы человека.Участники отметили, что победить им помогла рациональная оценка процессов и применение лучших практик. Другие команды хотели полностью исключить человека из производственного процесса. Но сборная УГМК-ИТ и Челябинского цинкового завода предусмотрела работу оператора-сборщика, который «помогал» машинам выполнять свой функционал. В итоге разработки роботизированной ячейки команда собрала и штабелировала поддон всего за 2 минуты 50 секунд. Это стало лучшим временем.Коллаборативные роботы представляют собой автоматизированные устройства, которые работают совместно с человеком и другими устройствами в рамках производственных процессов. Перспективы применения коллаборативных роботов огромны. Самое главное их преимущество состоит в том, что они усиливают эффективность человека, а не просто «освобождают» рабочие места. Теперь специалисты в области их применения появляются и в УГМК.