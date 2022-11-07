Из Екатеринбурга в Таиланд запустят чартерные рейсы

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Из Екатеринбурга на курорты Таиланда в конце ноября запустят новые чартерные рейсы. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.Перевозить туристов FUN&SUN и Coral Travel будет авиакомпания Azur Air. Из Екатеринбурга рейсы будут выполняться в Паттайю и на Пхукет.Кроме того, с 1 декабря рейсы на Пхукет из столицы Урала станут доступны и туристам ANEX Tour. Стоимость тура на двоих на 11 ночей составит 194 тысячи рублей.