Из Екатеринбурга в Таиланд запустят чартерные рейсы
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Из Екатеринбурга на курорты Таиланда в конце ноября запустят новые чартерные рейсы. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.
Перевозить туристов FUN&SUN и Coral Travel будет авиакомпания Azur Air. Из Екатеринбурга рейсы будут выполняться в Паттайю и на Пхукет.
Кроме того, с 1 декабря рейсы на Пхукет из столицы Урала станут доступны и туристам ANEX Tour. Стоимость тура на двоих на 11 ночей составит 194 тысячи рублей.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Между Екатеринбургом и Ижевском возобновились перелёты
05 ноября 2022
05 ноября 2022