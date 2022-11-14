Свердловская область и Татарстан договорились о сотрудничестве в сфере культуры
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Министерства культуры Свердловской области и Республики Татарстан заключили соглашение о совместной работе. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.
Представители министерств двух регионов подписали соглашение вчера, 13 ноября. Согласно документу, будут созданы условия для развития сотрудничества в области музыкального, театрального, изобразительного искусства, библиотечного и музейного дела, народных промыслов и других сферах творческой деятельности.
Ожидается, что в ближайшее время стороны разработают конкретный план действий на 2023-2024 годы.
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