Последствия снегопада в Свердловской области ликвидируют 277 спецмашин
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области за ночь выпало до 13 см снега. На дорогах последствия снегопада ликвидируют 277 спецмашин.
Как сообщили в департаменте информполитики региона, ограничений движения на дорогах не зафиксировано. Ожидается, что снегопад в области продлится до 15 ноября.
Ночью температура воздуха опустилась до -2°С. В уборке снега были задействованы 190 комбинированных дорожных машин, девять автомобилей с отвалом и три спецмашины. Для ликвидации зимней скользкости использовано 60 тонн песка и 5000 тонн пескосоляной смеси.
Сейчас дороги от снега очищают 277 спецмашин. Сообщить о неубранных участках можно по телефону дорожной диспетчерской службы 8 (343) 261-79-83 или по телефону «горячей линии» областного управления автодорог: 8 (343) 262-50-65.
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