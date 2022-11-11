Спортсмены из верхнепышминского КС УГМК завоевали медали в чемпионате мира по самбо



Фото: пресс-служба УГМК

– Конечно, с годами мы не молодеем, но не скажу, что кто-то из соперников был сильнее меня физически и тактически. Но путь к победе, конечно, был непростой. Доля секунды – и ты либо победитель, либо проигравший. Так получилось, что сегодня посчастливилось мне, – рассказал Станислав Скрябин.



Фото: пресс-служба УГМК

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Бишкеке с 11 по 13 ноября проходил чемпионат мира по самбо. Оба выступавших на соревнованиях спортсмена из верхнепышминского КС УГМК возвращаются домой с медалями.Станислав Скрябин (категория до 79 кг) во второй раз в своей карьере выиграл чемпионский титул. Дебютировавший на мировом форуме Антон Брачев в категории 98+ кг завоевал бронзовую медаль.Станислав преодолел трудную дорогу к финалу. Его соперниками стали самбисты из Камеруна, Монголии и Грузии. В решающем поединке он переиграл Бегенча Балтаева из Туркменистана.Антон Брачев в стартовом поединке встретил жесткое сопротивление Нурбека Тураева из Узбекистана. Отдав немало сил в начале турнира, Антон уступил будущему серебряному призеру чемпионата Пуревдорджу Дамдинсурену из Монголии. Но в поединке за «бронзу» уральский спортсмен не оставил шансов Илие Натеа из Румынии.