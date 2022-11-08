ГИБДД призывает водителей Екатеринбурга к бдительности из-за непогоды

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Госавтоинспекция выпустила для екатеринбуржцев предупреждение из-за снегопада. Водителей и пешеходов призывают быть особо бдительными в непогоду.Как отметили в ГИБДД Екатеринбурга, меняющиеся погодные условия требуют повышенного внимания от водителей. Автомобилистам следует соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, избегать резких маневров, а также как можно скорее сменить летнюю резину на зимнюю.Пешеходам рекомендуют при переходе дороги убедиться в безопасности и размещать на верхней одежде световозвращающие элементы.