ГИБДД призывает водителей Екатеринбурга к бдительности из-за непогоды
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Госавтоинспекция выпустила для екатеринбуржцев предупреждение из-за снегопада. Водителей и пешеходов призывают быть особо бдительными в непогоду.
Как отметили в ГИБДД Екатеринбурга, меняющиеся погодные условия требуют повышенного внимания от водителей. Автомобилистам следует соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, избегать резких маневров, а также как можно скорее сменить летнюю резину на зимнюю.
Пешеходам рекомендуют при переходе дороги убедиться в безопасности и размещать на верхней одежде световозвращающие элементы.
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