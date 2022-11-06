Свердловские хирурги избавили жительницу Ирбита от опухоли печени
Общество
Фото: пресс-служба СОКБ №1
Хирурги Свердловской областной клинической больницы №1 успешно прооперировали жительницу Ирбита, избавив женщину от объёмной опухоли печени. Для этого врачи использовали малоинвазивный метод, который является для пациентов наименее травматичным.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе СОКБ №1, у 36-летней ирбитчанки образование выявили случайно во время компьютерной томографии, на которую её отправил ревматолог. Ультразвуковое исследование показало, что у неё кистозно-солидное образование третьего сегмента печени.
«Такие образования чаще встречаются у женщин. И хотя оно доброкачественное, через несколько месяцев врачи отметили небольшой рост опухоли – до 12 сантиметров. Поэтому было принято решение об оперативном удалении образования», – объяснила пресс-секретарь больницы.
Для выполнения этой операции хирурги сделали в брюшной полости пациентки всего четыре прокола и один небольшой разрез, через который с помощью специального контейнера было извлечено разделенное на части образование. Именно поэтому женщина быстро восстановилась и была выписана из стационара уже на седьмые сутки.
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