В столице Урала продают квартиру в памятнике архитектуры середины XIX века
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге выставили на продажу квартиру в памятнике архитектуры середины XIX века. Она расположена в усадьбе купцов-старообрядцев Рязановых по адресу Куйбышева, 40. Объявление о продаже появилась на сайте «Уральской палаты недвижимости».
«Построена в классическом стиле в 1850 году, кирпич. Купеческая усадьба особая часть архитектурного наследия города. Именно такой застройкой представлен сейчас исторический центр Екатеринбурга. Эффектные потолки высотой 4,5 метра. Ремонт в стиле "Лофт" – старт для вашей фантазии», – говорится в объявлении.
Купить такую квартиру продавец предлагает за 6,5 миллиона рублей. Общая площадь 46 квадратных метров.
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