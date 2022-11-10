В столице Урала продают квартиру в памятнике архитектуры середины XIX века

12.17 Воскресенье, 13 ноября 2022
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости


В Екатеринбурге выставили на продажу квартиру в памятнике архитектуры середины XIX века. Она расположена в усадьбе купцов-старообрядцев Рязановых по адресу Куйбышева, 40. Объявление о продаже появилась на сайте «Уральской палаты недвижимости».

«Построена в классическом стиле в 1850 году, кирпич. Купеческая усадьба особая часть архитектурного наследия города. Именно такой застройкой представлен сейчас исторический центр Екатеринбурга. Эффектные потолки высотой 4,5 метра. Ремонт в стиле "Лофт" – старт для вашей фантазии», – говорится в объявлении.


Купить такую квартиру продавец предлагает за 6,5 миллиона рублей. Общая площадь 46 квадратных метров.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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18:38 Хоккейный клуб «Автомобилист» продлил беспроигрышную серию
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15:37 Очистку Черноисточинского водохранилища в Нижнем Тагиле приостановили из-за холодов
14:41 Еще 296 случаев коронавируса выявили в Свердловской области
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12:23 Неравнодушные екатеринбуржцы сдали в утиль около пяти тысяч старых покрышек
11:59 Мобильные пункты вакцинации продолжают работать в Свердловской области
10:32 За месяц в Свердловской области пропали 86 человек
10:00 В Свердловской области резко похолодает
00:14 Источник: на одном из заводов Екатеринбурга рабочего затащило в станок
21:17 Уже сутки частично парализованным остаётся водитель водовоза из Первоуральска
20:42 Кинопрокат в Екатеринбурге стремительно сворачивается
19:20 Иск группы «Anacondaz» к екатеринбургской полиции отклонили в суде
19:02 В Екатеринбурге открывается Международная академия современного искусства
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