В столице Урала продают квартиру в памятнике архитектуры середины XIX века

«Построена в классическом стиле в 1850 году, кирпич. Купеческая усадьба особая часть архитектурного наследия города. Именно такой застройкой представлен сейчас исторический центр Екатеринбурга. Эффектные потолки высотой 4,5 метра. Ремонт в стиле "Лофт" – старт для вашей фантазии», – говорится в объявлении.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге выставили на продажу квартиру в памятнике архитектуры середины XIX века. Она расположена в усадьбе купцов-старообрядцев Рязановых по адресу Куйбышева, 40. Объявление о продаже появилась на сайте «Уральской палаты недвижимости».Купить такую квартиру продавец предлагает за 6,5 миллиона рублей. Общая площадь 46 квадратных метров.