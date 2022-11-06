Очистку Черноисточинского водохранилища в Нижнем Тагиле приостановили из-за холодов

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Со дна Черноисточинского водохранилища в Нижнем Тагиле за четыре месяца достали более 230 тысяч кубометров ила. Это примерно половина от всего запланированного объема. Сейчас очистка водоема приостановлена.В департаменте информполитики Свердловской области рассказали, что очистка Черноисточинского водохранилища приостановлена из-за наступления холодов. Доставать донные отложения продолжат только весной 2023 года. Полностью завершить работы планируется осенью следующего года.Напомним, что в июле на воду был спущен земснаряд, специально изготовленный на Цимлянском механическом заводе. Донный материал с того момента стали собирать в мешки – геотубы. В результате очищено уже более 50 гектаров дна водохранилища.