Очистку Черноисточинского водохранилища в Нижнем Тагиле приостановили из-за холодов
Общество
Фото: департамент информполитики Свердловской области
Со дна Черноисточинского водохранилища в Нижнем Тагиле за четыре месяца достали более 230 тысяч кубометров ила. Это примерно половина от всего запланированного объема. Сейчас очистка водоема приостановлена.
В департаменте информполитики Свердловской области рассказали, что очистка Черноисточинского водохранилища приостановлена из-за наступления холодов. Доставать донные отложения продолжат только весной 2023 года. Полностью завершить работы планируется осенью следующего года.
Напомним, что в июле на воду был спущен земснаряд, специально изготовленный на Цимлянском механическом заводе. Донный материал с того момента стали собирать в мешки – геотубы. В результате очищено уже более 50 гектаров дна водохранилища.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Нижнем Тагиле 18-летний водитель сбил 16-летнего пешехода
05 ноября 2022
05 ноября 2022
Обвиняемого в убийстве человека задержали в Нижнем Тагиле
03 ноября 2022
03 ноября 2022
В Нижнем Тагиле воры у вора телефон отняли
03 ноября 2022
03 ноября 2022