Неравнодушные екатеринбуржцы сдали в утиль около пяти тысяч старых покрышек
Общество
Фото: Федор Серков / екатеринбург.рф
В Екатеринбурге участники проекта «Крышки покрышкам» собрали и утилизировали около пяти тысяч старых шин. Акция стартовала весной этого года.
Инициаторами проекта стали участники волонтерских движений «Чисто Урал» и «Экодозор». С апреля по ноябрь эковолонтеры провели насколько субботников в окресностях Екатеринбурга. Они работали во взаимодействии с представителями администрации, так как на утилизацию старых автомобильных покрышек требуются специальные условия. Такие опасные отходы волонтеры тоже находили при проведении субботников.
Также в акции через соцсети участвовали неравнодушные горожане. Они сообщали адреса несанкционированных свалок, примерное количество шин и прикладывали фото. Информацию направляли городским властям, а затем – в инспекцию по охране окружающей среды. Специалисты установливали собственника земли, где есть свалка, и направляли предписание для устранения нарушений.
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