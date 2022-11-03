Мобильные пункты вакцинации продолжают работать в Свердловской области
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева
В торговых центрах Свердловской области продолжают работать пункты вакцинации. Теперь в них можно привиться против коронавируса интраназальным способом.
Насадки для интраназальной вакцинации есть в наличии во всех пунктах в торговых центрах области. График их работы опубликован на сайте Центра общественного здоровья и медицинской профилактики.
Как сообщают в департаменте информполитики региона, в пунктах вакцинации помимо прививки от коронавируса можно поставить прививки против гриппа, дифетерии и гепатита В.
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