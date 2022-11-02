В Екатеринбурге открывается Международная академия современного искусства
Общество
Фото из соцсетей Марио Форелли
В эту субботу в Екатеринбурге начнёт работу Международная академия современного искусства. В ней будут обучать вокалу, хореографии и актёрскому мастерству.
Новое образовательное учреждение откроется… арт-постановкой в Доме Офицеров, — пишет инфоагентство «Моменты». Она называется «Сумасбродский», а исполнителями в ней стали молодые танцовщики Екатеринбурга, которых отобрал для этого арт-проекта Марио Форелли. Аргентинец по происхождению, он является не только хореографом, но и артистом знаменитого «Цирка дю Солейл».
Форелли и принадлежит идея создать Международную академию современного искусства в разных городах России. Такая мысль родилась у него после благотворительного марафона, который он проводил в РФ. Его поразило большое количество талантливых подростков, вот он и решил таким образом помочь им реализовываться.
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