В Екатеринбурге открывается Международная академия современного искусства

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В эту субботу в Екатеринбурге начнёт работу Международная академия современного искусства. В ней будут обучать вокалу, хореографии и актёрскому мастерству.Новое образовательное учреждение откроется… арт-постановкой в Доме Офицеров, — пишет инфоагентство «Моменты». Она называется «Сумасбродский», а исполнителями в ней стали молодые танцовщики Екатеринбурга, которых отобрал для этого арт-проекта Марио Форелли. Аргентинец по происхождению, он является не только хореографом, но и артистом знаменитого «Цирка дю Солейл».Форелли и принадлежит идея создать Международную академию современного искусства в разных городах России. Такая мысль родилась у него после благотворительного марафона, который он проводил в РФ. Его поразило большое количество талантливых подростков, вот он и решил таким образом помочь им реализовываться.