На выходных Свердловскую область завалит мокрым снегом
Общество
Фото: Ольга Кольтенберг
В Свердловской области и Екатеринбурге на выходных ожидается снег с дождем. Температура воздуха днем будет в районе +2°С, но ночью на севере региона опустится до -12°С.
В субботу, 12 ноября, в регионе облачно с прояснениями, ожидаются дождь и мокрый снег. В отдельных районах гололедные явления, на дорогах гололедица. Ночью -2…+3°С, на севере до -7°С. Днем 0…+5°С, на севере до -5°С. Ветер западной четверти со скоростью 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ночью +1…+3°С, днем +2…+4°С. Ветер западной четверти со скоростью 4-9 м/сек.
В воскресенье, 13 ноября, в Свердловской области облачно, осадки в виде снега, мокрого снега. На севере в отдельных районах гололедица в виде снежного наката. Ночью -2…+3°С, на севере до -7°С, на крайнем севере до -12°С. Днем -1…+4°С, на севере до -6°С, на крайнем севере до -11°С. Ветер ночью южный, днем северо-восточный со скоростью 4-9 м/сек.
В уральской столице облачно, снег, мокрый снег. Ночью 0…+2°С, днем +2…+4°С. Ветер ночью южный, днем северо-восточный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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