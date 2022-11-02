Первокурсники Технического университета УГМК прошли «производственное крещение»

«Правильный выбор в своей взрослой жизни вы сделали летом, когда решили поступить в Технический университет УГМК. Но сегодня у вас очередной этап – вы становитесь членами семьи УГМК. Желаю вам эти годы в университете провести так, чтобы создать прочный фундамент для будущей карьеры. Но при этом пусть ваши студенческие годы станут действительно лучшими в памяти годами молодости», – отметил директор Технического университета УГМК Вячеслав Лапин.



Фото: пресс-служба УГМК

«Основной отличительной чертой обучения в Техническом университете УГМК является постоянная практика и связь с реальным производством. Вы приходите в динамично развивающуюся компанию, которая не только постоянно улучшает технологические процессы и внедряет современные передовые технологии, но и реализует огромный спектр социальных программ. В университете созданы все условия, чтобы стать успешными специалистами», – сказал на торжественном мероприятии депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов.



Фото: пресс-служба УГМК

«Хочу пожелать студентам и будущим работникам прежде всего быть ответственными, добросовестными, инициативными. Став студентами Технического университета УГМК, вы уже открыли для себя безграничное пространство возможностей для самореализации в абсолютно разных отраслях экономики. Сегодняшнее же мероприятие – это символическое начало очень насыщенного и интересного периода обучения и постоянной практики», – обратился к студентам директор по персоналу АО «Уралэлектромедь» Дмитрий Галенковский.



Фото: пресс-служба УГМК

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

Первокурсников Технического университета УГМК сегодня посвятили в студенты вуза. Традиционное мероприятие прошло на промышленной площадке «Уралэлектромеди» в цехе производства медной катанки. 54 будущих работника компании дали торжественную клятву соблюдать Кодекс чести студента ТУ УГМК и приняли участие в символическом запуске оборудования цеха.В настоящее время в ТУ УГМК обучается более 600 будущих профессионалов по таким направлениям, как «Металлургия», «Горное дело», «Автоматизация технологических процессов и производств», «Электроэнергетика и электротехника», «Технологические машины и оборудование», «Экономика», «Менеджмент». Выпускниками университета стали порядка 500 студентов очного отделения.