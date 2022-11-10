К 300-летию Екатеринбурга выпустят памятные медали

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов учредил памятную медаль к 300-летию города. Медали выпустят ограниченным тиражом в середине следующего года.Согласно постановлению, подписанному мэром, подвеска будет отлита из латуни, а колодка – обтянута лентой, окрашенной в цвета официальной символики города. На лицевой стороне медали изобразят здание городской администрации и надпись «300 лет Екатеринбургу». На реверсе будет изображен герб города, надпись «1723-2023» и логотип 300-летия уральской столицы.Как рассказали в пресс-службе мэрии, памятные медали вручат жителям Екатеринбурга, которые внесли значительный вклад в развитие города. К медали прилагается удостоверение.Решение о том, кому вручат медали, примет глава города на основании предложений, внесенных его заместителями и руководителями районных администраций. Основания для получения медали: заслуги в профессиональной и общественной деятельности или стаж работы не менее 20 лет в органах государственной власти, местного самоуправления и иных организациях на территории Екатеринбурга.