Свердловских срочников отправили служить на Дальний Восток

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Первый эшелон со срочниками из Свердловской области отправился на Дальний Восток. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.На службу в армию из Свердловской области уехали 145 срочников, призванных в рамках осенней кампании. В пути призывники проведут около недели. На Дальний Восток они приедут примерно 18 ноября.Напомним, что осенняя призывная кампания началась в этом году на месяц позже обычного – 1 ноября. Первый эшелон оказался самым крупным по числу призывников в рамках этой кампании. До конца декабря на срочную службу больше не планируют отправлять такие большие группы срочников из Свердловской области.