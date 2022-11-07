Свердловских срочников отправили служить на Дальний Восток
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Первый эшелон со срочниками из Свердловской области отправился на Дальний Восток. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
На службу в армию из Свердловской области уехали 145 срочников, призванных в рамках осенней кампании. В пути призывники проведут около недели. На Дальний Восток они приедут примерно 18 ноября.
Напомним, что осенняя призывная кампания началась в этом году на месяц позже обычного – 1 ноября. Первый эшелон оказался самым крупным по числу призывников в рамках этой кампании. До конца декабря на срочную службу больше не планируют отправлять такие большие группы срочников из Свердловской области.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Сильные снегопады на Урале ожидаются до конца недели
04 ноября 2022
04 ноября 2022
Рейд «Безопасная дорога» вновь пройдет в Екатеринбурге
02 ноября 2022
02 ноября 2022