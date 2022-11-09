Екатеринбург досрочно получил 384,4 млн рублей на реконструкцию стадиона «Калининец»
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На реконструкцию легкоатлетического стадиона «Калининец» в Екатеринбурге досрочно направили 384,4 миллиона рублей. Постановление о финансировании проекта из областного бюджета подписал губернатор Свердловской области.
Деньги направили Екатеринбургу в виде субсидии в рамках подготовки к проведению Международного фестиваля студенческого спорта. Фестиваль пройдет в столице Урала с 19 по 31 августа 2023 года по 15 видам спорта. Соревнования будут проходить в том числе на спортивных объектах, которые строились в рамках подготовки к Универсиаде.
Масштабная реконструкция спортивно-оздоровительного комплекса «Калининец» началась осенью прошлого года. Строители уже завершили работы на главном поле стадиона, построили крытый спортивный комплекс и административно-бытовой корпус с трибунами на пять тысяч мест. Также ремонтировались бассейн и спортивные залы. Общая стоимость проекта – 2,5 миллиарда рублей.
«Необходимость в опережающем финансировании появилась в связи с высоким темпом производства работ», – сообщил исполняющий обязанности министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.
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