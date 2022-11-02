На улицах Екатеринбурга автоинспекторы вновь будут ловить пьяных водителей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге автоинспекторы вновь проведут рейд «Стоп-контроль». Профилактическое мероприятие пройдет с 11 по 13 ноября.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, автоинспекторы будут ловить пьяных водителей и автолюбителей, лишенных водительских прав, или не имеющих такого специального права.Очевидцев пьяного вождения призывают сообщать об этом в дежурную часть ГИБДД по телефону +7 (343) 263-19-02, 02 или 112.