На улицах Екатеринбурга автоинспекторы вновь будут ловить пьяных водителей
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге автоинспекторы вновь проведут рейд «Стоп-контроль». Профилактическое мероприятие пройдет с 11 по 13 ноября.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, автоинспекторы будут ловить пьяных водителей и автолюбителей, лишенных водительских прав, или не имеющих такого специального права.
Очевидцев пьяного вождения призывают сообщать об этом в дежурную часть ГИБДД по телефону +7 (343) 263-19-02, 02 или 112.
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