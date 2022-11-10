В Свердловской области за 2022 год незаконно вырубили почти 40 тысяч кубометров древесины

«Снижение объема незаконных рубок произошло во всех уральских регионах за исключением Ямало-Ненецкого автономного округа, где рост к уровню 2021 года составил 1744 кубометра. Это произошло из-за того, что столь обширный регион патрулируют лишь 58 инспекторов, которые во многие труднодоступные территории добираются тогда, когда ловить уже некого», – подчеркнула Ирина Ошуркова.

«Значительная доля выявленной нелегальной заготовки – до половины всех случаев – результат технической ошибки при отводе лесосеки из-за погрешности приборов или некомпетентности специалиста», – объяснил Олег Сандаков.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области за десять месяцев 2022 года незаконно вырубили 39 595 кубометров древесины. Это на 847 кубометров меньше, чем в 2021 году за аналогичный период (40 442 кубометров). Об этом «Вечерним ведомостям» сообщила пресс-секретарь Департамента лесного хозяйства по УФО Ирина Ошуркова.Для сравнения в Курганской области за десять месяцев 2022 года незаконно вырубили 2 131 кубометр древесины (в 2021 – 3 897 кубометров), в Тюменской области – 10 737 кубометров (в 2021 – 16 815 кубометров), в Челябинской области – 3 055 кубометров (в 2021 – 5 707 кубометров), в Ханты-Мансийском – 2312 кубометров (в 2021 – 4 070 кубометров).Общий объем нелегальной заготовки древесины за десять месяцев этого года в Уральском федеральном округе составил 59 745 кубометров древесины. В предыдущем году за тот же период – 71 101 кубометров.При этом, отмечается, что в этом году причиненный лесам вред составил 946 миллионов рублей, а в прошлом 1 миллиард 62 миллиона рублей.По мнению начальника Департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Олега Сандакова, это говорит о том, что уральцы становятся сознательней.Для того, чтобы таких случаев было меньше, региональные лесные ведомства проводят обучающие семинары для лесопользователей. Он также обратил внимание на то, что специалисты уделают больше внимание профилактике нарушений и усилению патрулирования, в том числе с помощью квадрокоптеров.