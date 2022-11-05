В свердловском посёлке Зайково ищут 51-летнюю женщину, пропавшую в конце октября
Общество
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
В Свердловской области в посёлке Зайково Ирбитского муниципального образования ищут 51-летнюю Оксану Рыбалкину, пропавшую 31 октября. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».
Женщина ростом 165 сантиметров, нормального телосложения, с русыми волосами и карими глазами. Может быть одета в чёрную куртку, чёрные брюки, тёмно-коричневые резиновые сапоги и серую шапку.
Отмечается, что женщина нуждается в медицинской помощи.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшей, просят звонить по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».