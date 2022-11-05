В свердловском посёлке Зайково ищут 51-летнюю женщину, пропавшую в конце октября

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области в посёлке Зайково Ирбитского муниципального образования ищут 51-летнюю Оксану Рыбалкину, пропавшую 31 октября. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».Женщина ростом 165 сантиметров, нормального телосложения, с русыми волосами и карими глазами. Может быть одета в чёрную куртку, чёрные брюки, тёмно-коричневые резиновые сапоги и серую шапку.Отмечается, что женщина нуждается в медицинской помощи.Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшей, просят звонить по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.