Прокуратура обязала свердловское Минприроды и Берёзовское лесничество ликвидировать свалки в лесу

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура через суд обязала региональное Министерство природных ресурсов и экологии и Берёзовское лесничество ликвидировать в лесу несанкционированные свалки коммунальных отходов.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, свалки были обнаружены на территориях Старопышминска, Монетного и Берёзовского. Для их устранения природоохранный прокурор направил в Кировский районный суд Екатеринбурга исковое заявление к Минприроды и Берёзовскому лесничеству.Суд исковые требования прокурора удовлетворил и возложил на ведомства обязанность в течение трёх месяцев со дня решения суда очистить от отходов лесные участки.