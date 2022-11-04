Прокуратура обязала свердловское Минприроды и Берёзовское лесничество ликвидировать свалки в лесу
Общество
Фото: Антон Каптелов / Вечерние ведомости
Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура через суд обязала региональное Министерство природных ресурсов и экологии и Берёзовское лесничество ликвидировать в лесу несанкционированные свалки коммунальных отходов.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, свалки были обнаружены на территориях Старопышминска, Монетного и Берёзовского. Для их устранения природоохранный прокурор направил в Кировский районный суд Екатеринбурга исковое заявление к Минприроды и Берёзовскому лесничеству.
Суд исковые требования прокурора удовлетворил и возложил на ведомства обязанность в течение трёх месяцев со дня решения суда очистить от отходов лесные участки.
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