В Ревде из-за нарушения срока контракта на 6 месяцев дисквалифицировали директора подрядной организации

«В этой связи прокуратура Ревды возбудила в отношении руководителя "Русград" административное дело за неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом, по выполнению работ для государственных нужд», – объяснили в ведомстве.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга дисквалифицировал на 6 месяцев директора подрядной организации из-за нарушения срока контракта. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.Установлено, что между заказчиком, муниципальным унитарным предприятием «Водоканал», и исполнителем, ООО СК «Русград», был заключён муниципальный контракт сроком до 31 декабря 2022 года с ценой более 1,1 миллиарда рублей. Подрядчик должен был реконструировать и модернизировать очистные сооружения канализации Ревды.Однако, по экспертному заключению, в октябре 2021 года зафиксировано значительное отставание от графика производства работ. Освоение составляло 3,6 %. При этом, временной промежуток, отведённый на выполнение работ, был израсходован на 40 %. Тогда, в ноябре 2021 года, заказчик расторгнул контракт.Постановление суда не вступило в законную силу.