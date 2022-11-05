В Екатеринбурге ищут 52-летнего мужчину, пропавшего в середине октября
Общество
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
В Екатеринбурге разыскивают 52-летнего Николая Николаева. В последний раз он выходил на связь 17 октября это года. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».
Мужчина ростом 175 сантиметров, худощавого телосложения, с чёрными волосами и карими глазами. Одежда, в которой может быть пропавший, неизвестна.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении Николаева, просят передавать информацию по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.
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