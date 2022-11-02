Для трамвайного сообщения между Екатеринбургом и Верхней Пышмой заработает аудиогид
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
С 24 ноября в трамваях, связывающих Верхнюю Пышму и Екатеринбург, заработает аудиогид, который расскажет о истории городов спутников, социальных проектах и бизнесе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
Проект, превращающий маршрут №333 в туристический, представляет собой тематические рассказы, которые привязаны к каждой из 14 остановок. Подключиться к аудиомаршруту можно будет через приложение. В салонах должны будут появиться инструкции, в которых будет указан необходимый QR-код.
«Пассажиры смогут взглянуть на города под новым углом: узнать неизвестные исторические факты как из прошлого, так и настоящего, а также оценить комфортность общественного транспорта в качестве туристического средства передвижения», – рассказали в мэрии.
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