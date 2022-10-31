Екатеринбург получил еще 700 млн рублей на строительство дорог в Академическом

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На строительство дорог в Академическом районе Екатеринбурга направили еще более 700 миллионов рублей. Дополнительное финансирование также получили Верхотурье на строительство стадиона и Верхняя Тура на строительство культурного центра.Как рассказали в департаменте информполитики Свердловской области, средства, направленные на строительство дорог в Екатеринбурге, поступили из федерального бюджета по заявке губернатора. Так, в Академическом районе начнут строить:- улицу Рябинина – от Академика Парина до Академика Ландау;- улицу Вавилова – от Академика Парина до Академика Ландау, между кварталами 11 и 12.Верхняя Тура дополнительно получила более 43 миллионов рублей на строительство Центра культуры и искусств. Здание планируют ввести в эксплуатацию уже в следующем году.На строительство спортивного ядра стадиона «Олимп» в Верхотурье направлено еще 27 миллионов рублей. Проект предполагает организацию футбольного поля, беговых дорожек, трибун и здания комментаторской.