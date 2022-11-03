Автоинспекторы проверяют автобусы в Свердловской области
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области автоинспекторы проводят проверку автобусов. Рейд начался сегодня и продлится до 11 ноября.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, автоинспекторы будут проверять соблюдение ПДД водителями и пассажирами автобусов, миграционная служба – соблюдение иностранными водителями законодательства РФ в части пребывания на территории страны, а Ространснадзор – соблюдение транспортного законодательства перевозчиками.
На городских маршрутах планируется проведение скрытых проверок. Сотрудники ГИБДД под видом обычных пассажиров будут проверять соблюдение ПДД водителями.
При проверке междугородных автобусов внимание будут уделять соблюдению водителями режима труда и отдыха, а также соблюдение ПДД пассажирами в части использования ремней безопасности.
С начала года в Свердловской области произошло 70 ДТП, причиной которых стало нарушение правил дорожного движения водителями автобусов. В авариях погиб один человек, еще 91 получил травмы.
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